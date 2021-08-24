محمد بن راشد عن فيديو إنقاذ قطة في دبي: الراحمون يرحمهم الرحمن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلفتة إنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معرباً سموه عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في «مدينتنا الجميلة».

ودعا سموه من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه لهم سموه الشكر.

وقال سموه، في تغريدة نشرها على «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن..

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وأرفق سموه مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.

#محمد_بن_راشد: الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/nRs0XSenze — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 24, 2021

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