المصدر: الإمارات اليوم

تواصل

شكا متعاملون لإحدى الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في الدولة صعوبة التعامل مع المساعدة الافتراضية، التي تُفرض عليهم إجبارياً عند التواصل مع الشركة، ما يتسبب في ضياع كثير من الوقت، دون التوصل إلى الخدمة المطلوبة، وطالبوا بإلغاء الخدمة، واستبدالها بخط للتواصل المباشر مع موظفي خدمة العملاء.

تحذيرات

يتجاهل بعض الأفراد تحذيرات الجهات الصحية من خطورة رمي الكمامات على الطرق العامة، فيما طالب قرّاء بتشديد إجراءات الضبط والعقوبة بحق غير الملتزمين، لاسيما أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، قد تشكّل خطراً على الآخرين.

رسوم

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة، إلغاء إمكانية تقسيم الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط، ضمن التسهيلات التي قدمت سابقاً للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وطالبوا بإلزام المدارس التعامل معهم بمرونة، لاسيما وأن تداعيات الجائحة مازالت قائمة.

فحص مجاني

طالب أهال بتوفير فحص مجاني لأبنائهم الطلبة، لتلبية متطلبات حضورهم ودخولهم المدارس الأسبوع المقبل، لاسيما وأن رسوم الفحص المتكرر ترهق ميزانياتهم، وكثير منهم لديهم أكثر من طالب.

توعية

فوجئت مواطنة قصدت أحد مراكز اللقاح ضد «كوفيد-19» في دبي، لأخذ الجرعة الثانية، (مركز القرهود لخدمات اللياقة الطبية في دبي)، بإلقاء مستهتر من المطعّمين القطن واللاصق المستخدم في تغطية موضع الإبرة في المواقف القريبة من المركز، مطالبة الجهات المعنية تكثيف عمليات التوعية بين صفوف المطعّمين، لتفادي مثل هذه السلوكات الخطرة وغير الحضارية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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