المصدر: الإمارات اليوم

كتب

طالب ولي أمر طالبين بضرورة التساهل في بيع الكتب المدرسية والزي المدرسي، في ظل جائحة «كورونا» التي أثرت في دخل كثير من الأسر، موضحاً أنه يمكن استخدام زي وكتب العام الدراسي الماضي، في حال لم يطرأ عليها تغيير.

تبرعات

شكا سكان في منطقة النعيمية 2 بإمارة عجمان، إهمال أحد صناديق جمع الملابس، عند بناية صيدلية الحكمة، إذ لا يتم فتحه، ما يجعله مكاناً لإيواء الحشرات، مطالبين بنقله إلى جوار أحد المساجد، حتى يحظى بالاهتمام اللائق، ويحقق الغرض الذي وضع من أجله.

«مواقف»

طالب قرّاء الجهات المعنية في إمارة عجمان، بوضع لوحات توضح رقم «SMS» لدفع رسوم المواقف، وذلك في أماكن ماكينات الدفع التي تم إلغاؤها، لأن كثيراً من أصحاب السيارات ليسوا على علم بالرقم.

سرعات

شكا سكان السرعات العالية للسيارات في الضواحي السكنية في دبي، لافتين إلى أن غالبية السائقين لا يلتزمون بالسرعات المحددة، نظراً لعدم وجود أجهزة الرادار.

«سكوتر»

لاحظ قرّاء ازدياد استخدام آليات السكوتر الكهربائية، خصوصاً في الضواحي السكنية في دبي، مشيرين إلى السرعات العالية دون الالتزام بمعايير السلامة، مثل ارتداء خوذة، لافتين إلى أنهم شاهدوا أكثر من مرة أطفالاً دون العاشرة يقودون هذه الآليات دون رقابة، وبالقرب من الشوارع الرئيسة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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