المصدر: الامارات اليوم

صراف

دعا مرتادو «سيركل مول» في منطقة قرية جميرا الدائرية إلى توفير ماكينات صراف آلي، إذ إن مختلف مراكز التسوّق توفر لمرتاديها هذه الخدمة بهدف التسهيل عليهم، لاسيما في حال حاجتهم إلى الدفع نقداً لشراء بعض احتياجاتهم.

بنك

قال متعامل لدى بنك أبوظبي الأول، إنه حاول تقديم طلب عبر التطبيق الهاتفي، لكنه فوجئ برسالة تفيد بأن هذه الخدمة متوافرة فقط للمتعاملين الذين يتقاضون رواتبهم مع قرض شخصي، وهو ما ينطبق عليه بالفعل، فتواصل مع خدمة المتعاملين وأخبره الموظف أن التمويل الحاصل عليه من وحدة التمويل الإسلامي بالبنك، وفي حال الرغبة في إنجاز أي طلب عليه زيارة الفرع المختص، مبدياً اندهاشه من معاملة وحدة التمويل الإسلامي كبنك منفصل.

تعقيم

لاحظ مرتادو مقهى شهير في الإمارات مول، تجاهل العاملين تعقيم الكراسي بعد الاستخدام والاكتفاء بتعقيم الطاولات، الأمر الذي يخالف الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المعنية، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة لتفادي التهاون.

حفر

شكا سائقون وجود حفر ترابية حول عدد من المباني السكنية في منطقة التعاون، ما يسبب أضراراً لمركباتهم، مطالبين بردمها كونها منطقة مواقف مخصصة لركن السيارات.

خدمات

قال قارئ إنه تواصل مع وسيط عقاري بعد أن حصل على رقمه من أحد المواقع الشبكية المتخصصة في التأجير السكني، بغرض البحث عن شقة سكنية، لكنه فوجئ خلال الأيام التالية برسائل ومكالمات من شركات عدة تعرض عليه خدمات نقل الأثاث أو حتى تركيب حوض أسماك!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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