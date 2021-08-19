«طرق دبي» تطرح 100 رقم مميز في مزاد علني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطرح 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام اللوحتان (E55) و(W29) في مزادها العلني 107، يوم 28 من أغسطس الجاري، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي الساعة 4:30 عصراً.

وأكدت أن التسجيل في المزاد يبدأ الأحد 22 من أغسطس الجاري، ويمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء. وأشارت إلى أن المقاعد ستكون محدودة وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفضل التسجيل المسبق في المزاد، وسيتاح التسجيل في قاعة المزاد من الثانية بعد الظهر.

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