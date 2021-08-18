"طرق دبي" تطرح 100 رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي في 28 أغسطس

المصدر: دبي ــ وام

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن طرح /100/ رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات /E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z/ وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر /E55/ و/W29/ في مزادها العلني /107/ وذلك في 28 أغسطس الجاري.

وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني الذى سيُقامُ في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتيزيوم الأحد 22 أغسطس الجاري كما يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق /دبي درايف/ أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول ديرة والبرشاء كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق /دبي درايف/.

وفي إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة تؤكّد الهيئة للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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