المصدر: الإمارات اليوم

قمامة

رصد سكان في أبوظبي إهمال البعض بوضع أكياس القمامة خارج الصناديق المخصصة لها في بعض المناطق، الأمر الذي يشوه مظهر المدينة، ويلوث البيئة المحيطة، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه السلوكيات التي قد تشكل تهديداً للصحة العامة.

دوريات

أشاد متابعون بقيام دوريات شرطة أبوظبي، أخيراً، بتشديد إجراءات الضبط المروري بحق السائقين الذين يضايقون الآخرين في المركبات الأمامية على الطرق السريعة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، مطالبين بتنفيذ هذا الإجراء على الفئة المتهورة على مستوى الدولة.

سفر

أشاد مواطن بسرعة تجديد جوازه المنتهي لدى أحد المنافذ الجوية وذلك قبل رحلته بنحو ساعة، الأمر الذي أدهش موظفة الجوازات في وجهة وصوله، بتزامن تاريخ التجديد مع تاريخ السفر، منوهاً بجهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تسهيل المعاملات.

سرقة

حذرت هيئة أبوظبي الرقمية من استخدام أجهزة الحاسوب العامة، إذ قد لا تحتوي على نظام تشغيل وبرامج حماية محدثة، أو آخر تصحيحات الأمان، والأسوأ من ذلك من الممكن أن تحتوي على برامج ضارة تم زرعها من قبل المخترقين للوصول إلى بيانات المسافرين وسرقة معلومات حساسة.

مخالفة

اقترح قراء تمديد فترة الإنذار إلى شهر قبل توقيع مخالفة عدم نظافة المركبة في أبوظبي والبالغة 3000 درهم، إذ أشاروا إلى أن بعضهم يترك مركبته أمام المنزل فترة طويلة بسبب السفر، وتظل دون غسيل، ما يتسبب في تراكم الأتربة وتجمع الأوساخ، وبالتالي تتم مخالفتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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