حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لمجمع القرآن الكريم في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2021م بشأن تعيين رئيس لمجمع القرآن الكريم في الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن الدكتور خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيساً لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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