إم سي سي بتروليوم: الامارات أفضل الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية

المصدر: أم القيوين - وام

رسخت دولة الامارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها رائد إقليميا لها تاريخ حافل من الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وبيئة تنظيمية جاذبة لروؤس الاموال الوطنية والاجنبية، كما انها تملك الرؤية المستقبلية والمتقدمة والمنفتحة وهو ما يؤهلها لمواصلة تقدمها بثبات نحو النمو والتنويع الاقتصادي المستدام.

وفي هذا الإطار فقد أكد المستثمر ورجل الاعمال الالماني كلاوس المؤسس ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم المتخصصة في أنشطة المعالجة المتعلقة بعمليات قطاع النفط وتصنيع وبناء الخزانات وخطوط الانابيب ومقرها الاقليمي بدبي في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات "وام" أن الامارات تعتبر أفضل الدول جذبا للاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي توفرها، وفوق ذلك الاستقرار السياسي والامني الذي تتمتع به وهذه عناصر مهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية

وكسب ثقة المستثمرين الاجانب، بالاضافة الى حرية تنقل رؤوس الاموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل الدولة.

واشار إلى ما قامت به الامارات مؤخرا من اصدار العديد من التشريعات والقوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الامتيازات والحوافز للمستثمرين المواطنين والاجانب.

وقال إن الامارات تمتلك بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة المتطورة من خلال امتلاكها موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للتخزين مجهزة بأحسن الوسائل،

بالاضافة الى مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم، وكذلك وجود ناقلات وطنية هي الافضل في العالم مع أحدث شبكة اتصالات وانترنت وفق أحدث المواصفات العالمية والحديثة.

وأشار الى ان التشريعات والقوانين الاخيرة التي سنتها الامارات سوف تفتح الباب للمستثمرين الاجانب باتجاة ضخ المزيد من روؤس الاموال والاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، لانها تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف كلاوس أن الامارات سعت الى تعزيز وتنمية بيئة الاتصالات لانها ادركت ان الاتصالات عامل مهم جدا في تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وكذلك تطوير أسواق المال وفتحها أمام الاستثمارات الاجنبية لما لها من دور محوري في تعزيز الشفافية وتسهيل دخول الشركات الاجنبية خاصة المالية منها، حيث تعتبر أسواق المال من المصادر المهمة لتمويل الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات المحلية والاجنبية، بالاضافة الى ذلك يساهم ذالك فى توفير فرص العمل للعديد من الشباب الباحث عن عمل.

وقال إننا كخبراء في الاستثمار ومستثمرين في قطاع النفط والغاز نرحب بتلك التشريعات والقوانين التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة للمستثمرين الاجانب، خاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي والصناعي.

وأوضح المؤسس ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم أن المجموعة رائدة في مجال مقاولات الهندسة والمشتريات والخدمات وتقدم خدمات لصناعة البترول في الشرق الاوسط مع التركيز على الامارات والكويت والعراق ودول الشرق الاوسط ..وتركز المجموعة في خدماتها الانشائية على الجانب الميكانيكي، بما في ذلك تصنيع وبناء الخزانات وخطوط الانابيب من خلال شركة "سكال تك" الدولية التابعة للمجموعة والتي تعمل في خدمة تخزين النفط الخام وتخزين المياة وتخزين الغاز الطبيعي وغير ذلك.

ولفت إلى أن المجموعة تمتلك ورشة تصنيع ميكانيكي مع جميع المعدات المطلوبة لقطع الالواح ولفها وتغليفها ولحامها.

وأعرب كلاوس عن امتنانه لروية وحكمة القيادة الرشيدة للدولة، مثمنا دعمهم الكبير ومتابعتهم للمستثمرين الأجانب من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي تعترض اعمالهم وهم يعيشون في هذه الارض الطيبة ارض الخير والامن والامان في ظل السياسة الحكيمة للدولة.

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