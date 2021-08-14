بدء تسجيل بيانات المسافرين القادمين إلى الدولة اليوم

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المسافرين القادمين إلى الإمارات، إلى مراعاة التأكد من مطابقة شهادة التطعيم بمجموعة من الاشتراطات عند التسجيل في خدمة المسافرين، التي تدخل حيز التفعيل ابتداءً من اليوم.

وأشارت إلى أن هناك سبعة لقاحات معتمدة في الإمارات، هي تطعيمات: «سينوفارم»، و«فايزر- بيونتك»، و«سبوتنيك»، و«أكسفورد – أسترازينيكا»، و«جونسون آند جونسون»، و«موديرنا»، و«جامالايكا (سبوتنيك)».

ونصحت الهيئة لضمان العبور الآمن للمسافرين خلال هذه الفترة، القادمين إلى الدولة بتسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية «ICA UAE Smart»، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني «smartservices.ica.gov.ae».

ودعت مقدمي طلب تسجيل المسافرين إلى مراعاة أن تكون البيانات الشخصية موضحة في شهادة التطعيم، وأن تحوي الشهادة بشكل واضح اسم اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، وضمان فاعلية «QR-CODE» الموجود على شهادة التطعيم، وفي حال عدم وجود «QR-CODE» على شهادة التطعيم، فإنه يشترط أن يتم تصديق الشهادة وفق إجراءات تصديق الأوراق الرسمية، والشهادات المعمول بها لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضحت أن خدمة تسجيل القادمين إلى الإمارات، تتيح تسجيل بيانات المسافرين، وبيانات التطعيم الخاصة بالمسافرين المحصنين وغير المحصنين، بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة بتاريخ فحص ونتيجة «PCR»، ما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول إلى دولة الإمارات.

ودعت الهيئة المسافرين القادمين إلى الانتباه عند تقديم طلب تسجيل المسافرين، إلى بعض الأمور لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب، ومنها التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة، وعدم إدخال معلومات خاطئة ما قد يؤدي إلى رفض الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وألّا يتجاوز حجمها (1 MB)، لافتة إلى أن اللجنة الطبية المعنية تحتفظ بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية، حسبما تراه مناسباً بعد مراجعته.

تحديث إجراءات السفر للقادمين إلى أبوظبي وإجراءات الحجر المنزلي

أبوظبي ■ الإمارات اليوم / أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫«كورونا» في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوّار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من اليوم. ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة إلى الحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول، والحجر الصحي لمدة سبعة أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس. ويطبق البروتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول، دون الحاجة إلى الحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة أنف إضافي في اليومين السادس والتاسع. ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول، والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

كما أصدرت اللجنة، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، تحديثاً لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، اعتباراً من اليوم. وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى سبعة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية، يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع. ويمتد الحجر لغير المطعمين لـ10، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم التاسع، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية.

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