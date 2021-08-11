أبوظبي: المواقف مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: وام - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات وذلك في خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته خلال عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1443 هـ .

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الخميس الموافق 12 أغسطس 2021 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021. كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق أكد المركز ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية وذلك يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية دون أي تغيير.

وللاطلاع على المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

ويناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام عدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة مع التأكد من استخدام تطبيق دربي لمعرفة مواعيد الرحلات وتجنب الانتظار في المحطات.

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