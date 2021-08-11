المصدر: الإمارات اليوم

ضجيج

اشتكى متسوقون قيام بعض محال الملابس في المراكز التجارية برفع أصوات الموسيقى والأغاني إلى مستويات مرتفعة، ما يشكّل ضجيجاً يرهق الزبائن، خصوصاً أن بعض الأغاني ليست مناسبة للكثيرين من ناحية الكلمات واللحن.

التزام

يشتكي موظفون في أماكن العمل عدم احترام زملائهم لإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، فلا يرتدون الكمامات خلال ساعات العمل الطويلة، على الرغم من مخاطر هذا السلوك عليهم، واحتمال تسببه في نقل العدوى، والإضرار بهم وبمؤسساتهم التي يعملون بها.

كفاءة

نوّه قراء بالنظام وحُسن المعاملة التي يلقونها بمركز «الطوار» الصحي في دبي، خلال وجودهم هناك للحصول على لقاح «فايزر»، مشيرين إلى أنهم تلقوا رعاية كاملة، وإرشادات واضحة، مع حرص الطاقم الطبي والإداري على سلامتهم.

إزعاج

طالب مواطنون ومقيمون بالتوصل إلى حلّ للحد من المكالمات الدعائية الهاتفية، خصوصاً من قبل شركات الوساطة المالية والسمسرة، لافتين إلى ضرورة ردع الجهات التي تبيع بياناتهم وأرقام هواتفهم للمعلنين.

دوام

فوجئ طلبة جدد، مقيدون في جامعات إماراتية، بإعلان تلك الجامعات أن الدراسة ستكون حضورية للعام الدراسي المقبل، في حين أنهم لم ينتهوا بعد من إصدار تأشيرات الدخول، والحصول على المطاعيم ضد «كورونا»، إذ إن بعض دول الطلبة القادمين منها لم تحرز تقدماً كبيراً في عمليات التطعيم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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