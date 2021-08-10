شرطة أبوظبي تستحدث نظام "المحاكاة" لتدريب السائقين على التعامل مع الضباب

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

استحدثت شرطة أبوظبي نظام المحاكاة لتدريب المتقدمين بطلب الحصول على رخصة القيادة على ظروف قيادة المركبة أثناء الضباب وتقلبات الطقس وذلك في شركة "الإمارات لتعليم قيادة السيارات" وتم تضمينه بمعطيات جديدة تحاكي الواقع وتحتوي على جميع الظروف المناخية والأجواء المتقلبة، بالإضافة إلى القيادة الليلية وعلى الطرق الخارجية.

وأوضح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن التدريب على تلك الأجهزة سيسهم في تحسين مستوى القيادة لدى السائقين ويعزز من ثقافتهم وتطوير مهاراتهم على الطريق في مختلف الظروف و تعزيز إجراءات السلامة وتوفير الممكنات من أجل التغلب على التحديات وإيجاد فرص تطويرية قائمة على الابتكار والإبداع.

واطلع خلال التدشين على سير العمل ومدى الجاهزية والاستعداد للبدء ببرنامج خدمة التدريب المميزة .

وقدم خالد محمد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بالإنابة شرحاً موجزاً عن منظومة التدريب على أجهزة المحاكاة و رحلة المتعامل للراغبين في خدمة التدريب المميزة والقاعات التدريبية المخصصة لهم بالإضافة إلى قاعات الاختبارات.

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