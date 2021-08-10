المصدر: الإمارات اليوم

فحص

طالب قرّاء بخفض سعر فحص «كورونا» وتوحيده، بعدما لاحظوا تفاوتاً في الأسعار بين العديد من المراكز الخاصة التي تقدمه، لافتين إلى تمسك بعضها بأسعار تعد مرتفعة نسبياً، خصوصاً مع بدء العودة التدريجية للسفر، حيث تزيد الحاجة إلى هذا الفحص.

هاتف

اشتكى سائقون انشغال بعض أصحاب المركبات بهواتفهم عند التوقف على الإشارات الضوئية، وعدم تحركهم سريعاً عندما تفتح، الأمر الذي يتسبب في إعاقة حركة السير والمرور، داعين إلى تنفيذ حملات توعية مكثفة حول خطورة استخدام الهاتف على الطريق.

ديون

ترفض بنوك إعادة جدولة ديون بعض الموظفين الذين تأثرت رواتبهم خلال جائحة « كورونا»، أخيراً، إذ يتم احتساب فائدة جديدة على المبالغ المالية المستحقة في حال جدولتها، الأمر الذي يزيد الأعباء عليهم.

صيانة

طالب سكان في الشارقة، الجهات المعنية بالانتهاء سريعاً من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمرافق قناة القصباء، وذلك بعدما أصبحت وجهة مثالية للعائلات، لا تستغني عنها على مدار العام.

علامات

طالب قرّاء في أبوظبي، ممن خضعوا للحجر الصحي بعد عودتهم من السفر، بوضع علامات إرشادية لمركز إجراء فحص «بي سي آر» داخل مدينة زايد الرياضية، الذي تم تخصيصه لفحص العائدين من السفر، مشيراً إلى أن مساحة المدينة كبيرة، وتضم العديد من المنشآت الطبية، لكن لا توجد علامة إرشادية واحدة تشير إلى مكان إجراء الفحص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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