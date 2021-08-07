تحقيق 85% في الأرشفة الإلكترونية بدبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد الأرشيف الوطني أن التزام «ورشة حكومة دبي» المعايير العالمية التي يرعاها الأرشيف الوطني، وتحقيقها نسبة 85% في الأرشفة الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، من شأنه دعم مسيرة التحوّل الذكي في الدولة، وصولاً إلى تطوير أرشيف مركزي مطابق للمواصفات والمقاييس العالمية. وقال إن من شأن هذه الجهود الحفاظ على السجلات الحكومية، وتأمينها للأجيال القادمة بصيغها المختلفة.

ويعمل الأرشيف الوطني عن كثب مع المجالس التنفيذية بإمارات الدولة، لتطبيق بنود القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية، حرصاً على حفظ التراث الوثائقي وإتاحته، ومنع إتلاف السجلات الحكومية، إلا وفق المعايير التي يحددها القانون. وأكد العمل عن قرب مع السلطات المختصة في إمارات الدولة، لتعميم عمليات التشخيص، والمتابعة والدعم الفني والتقني.

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