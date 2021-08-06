«الزكاة» يعتمد 2.8 مليون درهم من برنامج الشركات للمستحقين

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفاد صندوق الزكاة بأن إجمالي اعتمادات لجنة الصرف بلغ مليونين و818 ألفاً و423 درهماً، استفاد منها 746 شخصاً و179 حالة، ضمن برنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات، وشمل 276 شركة حسبت زكاتها في آخر ثلاث سنوات، و135 شركة في النصف الأول من العام الجاري.

وقال الصندوق إن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، تم تسجيله كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى أنه يخدم الشركات والمحاسبين والمديرين الماليين، والمدققين، وغيرهم، وبُني البرنامج على القواعد الشرعية والمحاسبية، وفقاً للضوابط الشرعية والفتاوى المتخصصة، وهو معتمد من اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، كما يتوافر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة، ويتميز بالسرية والأمان، فهو مؤمّن باسم مستخدم ورمز دخول، ولكل مستخدم محفظة تحت حسابه، وجميع معاملاته محفوظة، كما يستطيع المتعامل استرجاعها في أي وقت، أو التعديل عليها، وله الحق في أن يعقد عمليات احتساب متعددة لشركات عدة بحسابه نفسه.

واستعرض «الصندوق»، خلال اجتماع لجنة الصرف، أخيراً، نتائج البرنامج، ,شملت المبالغ المالية لمشروع إعانة العاطلين عن العمل، بقيمة 208 آلاف و500 درهم، ومشروع «اقرأ» لطلبة المدارس بقيمة 34 ألفاً و931 درهماً، ومشروع أمتي (المسلمين الجدد)، بقيمة 65 ألف درهم، ومشروع أجر وعافية (المرضى) بقيمة 157 ألفاً و992 درهماً، ومشروع الأمل (ذوي الهمم) بقيمة 84 ألف درهم، ومشروع الخلاص (الغارمين) بقيمة 100 ألف درهم، ومشروع تلاحم (المطلقات) بقيمة 486 ألف درهم، ومشروع تواصل (أسر السجناء) بقيمة 78 ألف درهم، ومشروع داعم (ضعف الدخل) بقيمة 464 ألف درهم، ومشروع رحمة (الأرامل) بقيمة 78 ألف درهم، مشروع «قل ربّ ارحمهما» (كبار المواطنين) بقيمة 126 ألف درهم، ومشروع «كافل» (أسر الأيتام) بقيمة 24 ألف درهم، ومشروع «مودة» (المواطنة زوجة غير مواطن) بقيمة 888 ألف درهم.

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