المصدر: الإمارات اليوم

مخالفات

أفاد قراء بأنهم يفاجأن بتسجيل مخالفات مرورية ضدهم في إمارات غير التي يقيمون فيها، من دون إيضاح طبيعة المخالفة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى دفعها لإنجاز معاملاتهم التي هم بصددها، من دون أن يتمكنوا من التظلم أو الطعن بصحتها، إذا كانت لديهم شكوك حول ذلك.

محطات

اشتكى سكان في مدينة خورفكان قلة عدد محطات الوقود، وعدم توافر بنزين «ممتاز» إلا في محطة واحدة، ما يجعلهم ينتظرون في طوابير، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتين إلى أن المنطقة أصبحت وجهة سياحية، وعدد المحطات المحدود لا يخدم أهالي المنطقة والزائرين.

أسعار

اشتكى قراء من مدينة خورفكان ارتفاع أسعار بعض المطاعم في المناطق السياحية بالمدينة، بما لا يتناسب مع جودة الطعام المقدم أو تجهيزات المطاعم.

مشروبات

يبيع عاملون ببقالات منتشرة في العديد من الأحياء السكنية، مشروبات طاقة للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، خلافاً للتعليمات التي تحظر بيعها لمن هم أقل من 18 عاماً.

وجبات

دعا قراء الجهات المعنية بمراقبة السلامة الغذائية إلى الضغط على المطاعم من أجل إعداد وجبات صحية لمن يطلبها، مشيرين إلى أن العديد من المطاعم، يستخدم مواد غذائية هدفها إكساب الطعام مذاقاً لذيذاً، لكنها في الوقت نفسه تضر بالصحة، خصوصاً الذين يعانون ارتفاعاً في الضغط والسكر وزيادة في السمنة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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