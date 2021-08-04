المصدر: الإمارات اليوم

تلوث

طالب مرتادون لشاطئ مدينة كلباء بمحاسبة المتسببين في التلوث البحري، وانتشار البقع الزيتية والنفطية من فترة لأخرى، مشيرين إلى أن تلك البقع تعيق ممارستهم رياضة السباحة في البحر، كونها تؤثر فيهم صحياً، فضلاً عن تلويثها البيئة البحرية.

مواقف

اقترح مصلون بجامع مدينة محمد بن زايد في الفجيرة بمنطقة الحيل، زيادة عدد المواقف لاستيعاب العدد المتزايد لمركبات المصلين.

سيارة

اشترى قارئ سيارة من إحدى الوكالات بتمويل من أحد البنوك، وبعد فترة اكتشف أن البنك يخصم منه قسطين شهرياً، وحين راجع الوكالة لسؤالها عن الأمر، أبلغته بأن القسط الثاني هو للدفعة الأولى التي لم يدفعها سلفاً، فتم احتسابها قرضاً منفصلاً، الأمر الذي أثار دهشته، إذ لم يعرض عليه موظفو الوكالة تقديم الدفعة الأولى وأخذت القرار نيابة عنه!

عرقلة

اشتكى سكان بمنطقة الخان في الشارقة تعمد الكثير من أصحاب المركبات الوقوف في الشارع الفرعي، الذي يلي سوبرماكت كارفور مباشرة، وتركها والذهاب إلى المتاجر القريبة، غير آبهين بعرقلتهم الحركة المرورية، ودعوا شرطة الشارقة إلى معاقبة المخالفين.

رقابة

طالب قراء بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي، لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بعدما لاحظوا أن تلك المحال تكتظ بالزبائن، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن دون ترك مسافات كافية بين الطاولات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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