طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند 11:36 والمد الثاني عند 21:53 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

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