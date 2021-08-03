المصدر: الإمارات اليوم

أسعار

أفاد متسوقون بأن بعض متاجر الملابس تطرح خصومات بطريقة مضللة، إذ تخلط القطع المشمولة بالتخفيض بغيرها في صندوق واحد ترفع فوقه لافتة «بسعرٍ مغرٍ»، ما يجعل الكثيرين يقدمون على شرائها دون تدقيق بالسعر المدون على كل قطعة، ثم يفاجأون لاحقاً بأن الأسعار مختلفة.

صيانة

اشتكى متعامل عدم التزام شركة عقارية بالصيانة المطلوبة في شقته السكنية، على الرغم من تقديمه شكاوى عدة، مشيراً إلى أنه تم تحديد أكثر من موعد لإجراء الصيانة من دون جدوى.

سكوتر

شوهد أخيراً شخص بالغ برفقة طفل رضيع يقود سكوتر كهربائي في واحة دبي للسيلكون بسرعة عالية على الأرصفة، من دون الالتزام بمعايير السلامة مثل ارتداء خوذة، وأغطية الحماية للذراعين والركبتين.

احتيال

قال قراء إنهم يتلقون مكالمات هاتفية من أرقام محلية بغرض الاحتيال المالي تستهدف الحصول على بياناتهم البنكية، متسائلين عما إذا كان المحتالون متواجدين داخل الدولة ويتم رصد هذه الأرقام من قبل الجهات المتخصصة في قطاع الاتصالات.

تأجير

قال مستأجر إنه طلب من الشركة التي تتولى إدارة التأجير في المبنى الذي يقطن به، تخفيضاً على قيمة الإيجار، بعد أن فوجئ بأن جاره الذي انتقل حديثاً إلى المبنى يدفع أقل منه بنحو 5000 درهم إضافة إلى شهر مجاناً، لكن الشركة وافقت على خفض 1000 درهم فقط، متسائلاً عن سبب تفضيل الشركات للمستأجرين الجدد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news