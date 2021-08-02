5 مراكز شرطة ذكية جديدة في دبي خلال 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، إن شرطة دبي افتتحت خمسة مراكز شرطة ذكية خلال العام الماضي، موزعة على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، من دون أي تدخل بشري، إذ تتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية، وتحققت نسبة 89.6% في إقبال الجمهور على المعاملات الرقمية مقارنة بالقنوات الأخرى.

وتقدم المراكز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 45 خدمة، يختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن»، وتقدم بسبع لغات مختلفة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بهدف تقديم خدمات تسهم في تعزيز الإحساس بالأمن والأمان، ورفع جودة الحياة، والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن عدد مراكز الشرطة الذكية الحالية 16 مركزاً، مؤكداً أن شرطة دبي وفق استراتيجيتها مستمرة في افتتاح مراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن افتتاح مراكز الشرطة الذكية يأتي تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل حكومة دبي حكومة ذكية تستشرف المستقبل، وتماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل، وهو ما يدعم خطة دبي 2021، والخطة الاستراتيجية لتحويل دبي إلى أذكى مدن العالم.

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