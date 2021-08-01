المصدر: الإمارات اليوم

صيانة

لاحظ متعامل مع شركة «كيا» للسيارات أن الشركة أضافت زيادات جديدة على الرسوم الخاصة بالصيانة الدورية للسيارات، داعياً إياها إلى إعادة النظر في تلك الزيادات مراعاة لظروفهم.

كمامة

رصد مرتادون للمساجد في العديد من المناطق عدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، لاسيما المتعلقة بارتداء الكمامة، مطالبين أئمة المساجد بتنبيه المصلين بشكل دائم إلى ضرورة ارتدائها.

حديقة

لاحظ زوّار لحديقة الراشدية للعائلات في عجمان، قيام الجهات المعنية بإجراء بعض التحسينات الجديدة في الحديقة، مثل إضافة ألعاب ترفيهية، فيما طالبت بعض الأسر بتحسين الخدمات، خصوصاً توفير دورات مياه كافية.

نظافة

قال سكان في عجمان إن حملات النظافة المستمرة التي تقوم بها الجهات المعنية المختصة لتنظيف حاويات النفايات أولاً بأول؛ أدت إلى الحد من انتشار الذباب.

تفعيل آلية

طالب سائقون في دبي بتفعيل آلية الاتصال بغرفة العمليات للإبلاغ عن السائقين المعيقين للمرور في المواقف العامة، بدلاً من تقديم الشكاوى عبر تطبيق «كلنا شرطة» الذي يستغرق 15 دقيقة لتجاوب السائق غير الملتزم مع الرسالة النصية المرسلة إليه من خلال التطبيق.

خصوصية

طالبت عائلات إدارة مسبح حديقة الممزر في دبي بتحديد أيام للشباب وأخرى للعائلات، للحفاظ على خصوصيتهم، ومنعاً للازدحامات التي تحدث خلال الإجازة الأسبوعية والأعياد، لافتين إلى أن نزول العشرات من الشباب إلى المسبح في عطلة عيد الأضحى الماضي منع كثيراً من النساء الاستمتاع بالشاطئ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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