المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة الغبار.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، من 15-25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س.

أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الـ18:37، والمد الثاني عند الـ05:30، والجزر الأول عند الـ11:24، والجزر الثاني عند الـ00:29.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الـ14:09، والمد الثاني عند الـ04:27، والجزر الأول عند الـ07:52، والجزر الثاني عند الـ21:58.

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