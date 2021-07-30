شرطة أبوظبي تُطلق مركزاً للتواصل مع البنوك وتلقي بلاغات الاحتيال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مركزاً جديداً في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، للتواصل مع البنوك، وتلقي بلاغات الاحتيال المالي، ومستغلي عملاء البنوك، بما يعزز سرعة الاستجابة في متابعة وضبط المحتالين، كما أطلقت «منصة التحديات» على برنامج مركز الأفكار الإلكتروني في شرطة أبوظبي لاستقبال الأفكار الابتكارية وتوجيهها.

وأوضحت أن المركز يضم بنوكاً عدة في مبنى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وستتم زيادة أعدادها مستقبلاً، لافتةً إلى تشكيل فريق عمل أمني مشترك، يضم موظفين من قسم الاحتيال في البنوك، وضباطاً من مديرية التحريات، للتعامل مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب من مجرمين مجهولين، يتبعون أساليب إجرامية متعددة، من بينها الادعاء بأنهم موظفون للبنوك، ويطلبون من ضحاياهم تحديث الحسابات المصرفية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية.

وذكر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العقيد راشد خلف الظاهري، أن إطلاق المركز يأتي في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، لتعزيز الأمن والأمان، وضمن أهدافها الساعية للوقاية من الجريمة، وضمان الاستجابة الفاعلة لمثل هذا النوع من الجرائم، التي تتطلب سرعة التعامل، والجاهزية من خلال التواصل مع الجهات المصرفية لمواجهة هذه الجرائم والحد منها.

وأشار إلى أن المركز يتتبع الأموال، ويتم تجميدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات، والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها إلى الضحية، ويعزز جهود شرطة أبوظبي في مواجهة هذه الجرائم.

ودعا عملاء البنوك إلى سرعة التواصل مع خدمة «أمان»، التي تعمل على مدار الساعة، في حال التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال المالي، وذلك على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو الرسائل النصية (2828) أو البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي.

إلى ذلك، أطلقت شرطة أبوظبي «منصة التحديات» على برنامج مركز الأفكار الإلكتروني في شرطة أبوظبي، لاستقبال الأفكار الابتكارية وتوجيهها لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية، من خلال إشراك منتسبي القيادة وأفراد المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة الشرطية. وأوضح مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، العقيد خلفان عبدالله المنصوري، أن إطلاق المنصة يأتي إيماناً من القيادة بأهمية ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.

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