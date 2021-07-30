منع نزول عمال الصيد إلى البحر دون فحص «PCR»

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حدثَّت هيئة «حماية البيئة والتنمية»، الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين عمال الصيد، حيث تقرر منع عمال الصيد من نزول البحر دون إجراء فحص «PCR»، بدءاً في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وأرسلت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة تعميماً إلى الصيادين، بشأن الاشتراطات الصحية الجديدة لعمال الصيد في الموانئ، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وينص التعميم على أنه يجب على عمال الصيد الراغبين في الإبحار، إبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية سارية المفعول.

وأوضح التعميم أنه تم تحديد سريان مفعول الفحص للسماح بالإبحار، على أن تكون مدته 14 يوماً للحاصلين على جرعتين من اللقاح، وخمسة أيام لغير الحاصلين عليه.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق القرار الخاص بشأن الاشتراطات الصحية الجديدة لعمال الصيد في الموانئ، سيتم في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بالتنسيق والتعاون مع خفر السواحل في موانئ الصيد برأس الخيمة.

ولفتت إلى أن الفحص متوافر مجاناً لعمال الصيد الحاصلين على اللقاح في كل من المنال مول، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً، وفي راك مول، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، وفي كليات التقنية العلياً بنات، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وفي مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وخلال يومي الأربعاء والخميس في الحمرا مول، من الساعة 12 ظهراً حتى الثامنة مساءً.

وذكرت أن الهيئة أرسلت رسائل نصية إلى هواتف الصيادين المسجلين لديها، تبلغهم بالقرار ونصوصه، من أجل إبلاغ عمال الصيد لديهم، وحثهم على أخذ اللقاح، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

إلى ذلك، أصدرت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أربعة تدابير وإجراءات احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الهيئة، لمنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان سلامة الموظفين والمتعاملين، ولدخول مبنى الهيئة، إذ نصت التدابير على حصول المتعامل أو الزائر على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد بالدولة، أو أن تكون نتيجة فحص «PCR» سلبية، وصالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، من خلال برنامج الحصن، أو يكون من الأشخاص الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون نتيجة مسحة الأنف سلبية، وصالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، من خلال برنامج الحصن، ويستثنى من الإجراءات والتدابير من هم دون سن 16 عاماً.

• إجراء مسحة الأنف كل 14 يوماً للحاصلين على جرعتي اللقاح، وكل 5 أيام لغيرهم.

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