تسجيل المركبات الجديدة في وكالات السيارات في أقل من 10 دقائق برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أفادت شرطة رأس الخيمة أن خدمة تسجيل المركبات الجديدة في وكالات السيارات برأس الخيمة أنجزت تسجيل 173 مركبة منذ إطلاق الخدمة في مايو الماضي، حيث أن الخدمة جاءت في إطار توفير الوقت والجهد على السائقين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبالشراكة مع وكالات السيارات أنجزت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين.



وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، أن الخدمة التي تم تدشينها في وكالات السيارات تتيح للموظفين العاملين في الوكالات إدخال البيانات الخاصة بتسجيل المركبات التي يتم شراؤها من قبل أفراد المجتمع عبر تطبيق وزارة الداخلية في أقل من 10 دقائق، ومن ثم ارسالها للموظفين المختصين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشكل يومي من السبت وحتى الخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى العاشرة ليلاً للتدقيق عليها واعتمادها ساهمت بشكل ملفت في توفير الوقت والجهد على المراجعين .



وأوضح أن عملية التدقيق واعتماد الخدمة تتم في أقل من دقيقة فيما يتم توفير الخدمة في جميع وكالات السيارات العاملة برأس الخيمة التي يمكن للأشخاص أصحاب الحيازة تسجيل بيانات المركبة عن طريق التطبيق الذكي في المرحلة الحالية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستفتح المجال أمام تسجيل مركبات الشركات والدوائر الحكومية في القريب العاجل، لافتاً إلى أن خدمة تسجيل المركبات في وكالات تسجيل السيارات تندرج ضمن الخدمات الحديثة لخدمة الجمهور والوصول لأعلى درجات رضاهم بما يتوافق وتطلعات وزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية .

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