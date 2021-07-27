المصدر: الإمارات اليوم

تأمين

تساءل متعامل مع شركة للتأمين الصحي عن سبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في رسوم التأمين الصحي الخاص بالأطفال، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل، وفرض أسعار «معقولة».

خدمات

لاحظ سكان في عجمان أن بعض الشوارع الخاصة بالخدمات في الإمارة، أصبحت عبارة عن أماكن يستغلها البعض في تقديم خدمة غسل السيارات، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

ضمان

اشتكى متعاملون من ارتفاع كلفة الضمان الخاص بخدمة توصيل الغاز المنزلي، التي تفرضها شركات خاصة، مطالبين بمراجعتها، إلى جانب الرسوم الخاصة بتوصيل الخدمة وقطعها.

خدمة

أثنى مرضى على خدمة تاكسي دبي المجانية للمرضى المصابين بـ«كورونا»، التي توفّرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي للذين يتجهون لإجراء الفحوص الطبية في مراكز علاج «كورونا»، وهي مركبات خاصة لهذا الغرض، تقوم بنقل أشخاص غير مصابين.

تسول

جدد قراء شكواهم من وجود متسولين، يطرقون زجاج مركباتهم أثناء توقفهم في الساحات أو المواقف، خصوصاً في أوقات الليل، مشيرين إلى أنهم يشعرون بالخوف منهم، مطالبين بملاحقتهم، ومنع هذه الظاهرة.

إيجار

طالب قراء بلديات الدولة بالإعلان بشكل دوري عن متوسط الإيجارات في جميع المناطق السكنية ضمن اختصاصها، وذلك للاسترشاد بها من المستأجرين الجدد، الذين يكونون أحياناً ضحايا لمبالغات المكاتب العقارية أو الملاك، ممن يفرضون أجوراً مرتفعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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