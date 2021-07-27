جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً دولياً حول «إدارة واستدامة المياه»

المصدر: العين ■ وام

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي «إدارة واستدامة المياه: حلول للمناطق الجافة» خلال الفترة من 22-24 مارس 2022 برعاية وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، ووزير البيئة والمياه لجنوب أستراليا هون ديفيد سبيرز، بمشاركة متوقعة لـ400 باحث وعالم مختص من مختلف دول العالم.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد علي مراد، أن المؤتمر الدولي يُعقد بالشراكة مع جناح أستراليا المشارك في إكسبو 2020 وجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020، ضماناً لمشاركة أوسع من العلماء والخبراء، كما يعقد المؤتمر تزامناً مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، والذي سيسهم في تعزيز مشاركة الجامعة عالمياً، ضمن دورها الريادي في نشر المعرفة من خلال المشاركة في الأيام الدولية.

وأضاف أن النمو السكاني السريع وارتفاع مستوى المعيشة للفرد وزيادة استهلاك الفرد للمياه، والنمو الحضري والصناعي، والأنشطة الزراعية والتغير المناخي كلها مسببات تضيف ضغوطاً وتحديات على استخدام وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن جهود الجامعة والمركز في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات التنمية المستدامة والتحديات الطبيعية، حيث سيناقش المؤتمر تحديات المياه العالمية الحالية والمستقبلية، تماشياً مع شعار إكسبو 2020- تواصل العقول - بناء المستقبل، والذي ينظمه المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات ومعهد جويدر جنوب أستراليا لأبحاث المياه مع وزارة البيئة والمياه بجنوب أستراليا، مشيراً إلى أن المؤتمر تم تصميمه ليكون منصة لمناقشة وعرض الرؤى الجديدة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات العالمية، التي ستساعد في تشكيل مستقبل إدارة واستدامة المياه في المناطق الجافة والشبه جافة حول العالم.

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