«HUB71» تزكي رواد الأعمال الدوليين لـ «التأشيرة الذهبية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن اختيارها من مكتب أبوظبي للمقيمين، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، كمؤسسة مخوّلة تزكية المواهب الاستثنائية في مجال التكنولوجيا، للحصول على التأشيرة الذهبية الخاصة برواد الأعمال من أبوظبي.

وستتولى «Hub71» تقييم الطلبات وإصدار رسائل التزكية لرواد الأعمال الموهوبين في مجال التكنولوجيا، ليتمكنوا من نيل التأشيرة الذهبية، وفقاً للمتطلبات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وما إن يحصل رواد الأعمال على رسالة تزكية من «Hub71»، ستردّ الدائرة والهيئة على الاستفسارات المتعلقة بالموافقة النهائية على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال وإصدارها.

يشار إلى أنّ التأشيرة الذهبية صالحة لخمس سنوات، وتمكّن رواد الأعمال الأجانب والمقيمين في الإمارات من الحصول على إقامة طويلة الأمد، لبناء وتوسيع نطاق الحلول التقنية المبتكرة، وسيحصل على التأشيرة أيضاً كلّ من الزوجة والأطفال، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين العاملين مع رائد الأعمال، بحيث يتاح لهم جميعاً العيش والعمل والدراسة.

ويعدّ الابتكار وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة من الأولويات بالنسبة لدولة الإمارات، وهي تندرج في إطار طموحاتها الرامية إلى إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتماشى مع خطة مئوية الإمارات 2071.

وستتولى «Hub71» مراجعة الطلبات المقدمة من رواد الأعمال العاملين في مجموعة متنوعة من قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«Hub71» رئيس المشاريع والنموّ في شركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم عجمي، إنّ إمارة أبوظبي تقدم لرواد الأعمال البنية التحتية اللازمة، وما يحتاجون إليه من موارد ودعم من القطاعين العام والخاص، لتمكين المؤسسين من النجاح في سوق متنامية يمثل الابتكار فيها دوراً محورياً بالنسبة لمستقبلها على المدى الطويل.

وأضاف: «من هذا المنطلق، ندعو صنّاع التغيير في مجتمعنا المحلي والدولي، من أصحاب الأفكار النيّرة والرؤى الجريئة، إلى النهوض بالقطاعات ذات الأهمية الوطنية، وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا، وكذلك الاستفادة من فرص النمو التي تتيحها الإمارات».

ويجب أن يملك رائد الأعمال مشروعاً ناجحاً في الإمارات بقيمة لا تقلّ عن 500 ألف درهم، وأن تكون للمشروع علاقة بقطاعات اقتصادية محددة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصحة، والصناعات الطبية والصيدلية، والسياحة، والزراعة وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والطيران والدفاع، والبتروكيماويات، والصناعة والتعليم.

وبالنسبة لرواد الأعمال الذين تركز مشروعاتهم على قطاعات أخرى، يمكن لـ«Hub71» دعم طلباتهم كمؤسسة معتمدة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

• أبوظبي تقدّم لرواد الأعمال البنية التحتية اللازمة، وما يحتاجون إليه من موارد ودعم.

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