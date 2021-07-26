بلدية دبي تنبّه 17 مؤسسة مخالفة لتدابير «كورونا»

المصدر: دبي ■ وجيه السباعي

نبّهت بلدية دبي 17 مؤسسة بسبب ممارسات مرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تدابير فيروس كورونا المستجد، ولم تشهد الإجراءات تنفيذ إغلاقات نتيجة عدم وجود مخالفات كبيرة، وكانت إجازة العيد شهدت إغلاق خمس مؤسسات، ومخالفة مؤسستين، وتحذير تسع مؤسسات.

وأوضحت البلدية أن مفتشيها نفذوا زيارات ميدانية للمؤسسات التي تشرف عليها، أول من أمس، مشيرة إلى المؤسسات الغذائية، والصالونات والمغاسل والمقاهي، وبلغ متوسط الالتزام نحو 99%.

وتُجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات روتينية، وأخرى مبنية على بلاغات المستهلكين.

ودعت البلدية إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات أو ملاحظات، من خلال الهاتف المجاني 800900 أو نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد للبلدية.

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