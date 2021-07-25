الإمارات تتيح 5 أنواع من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت حكومة الإمارات بأنه يمكن للأفراد الأجانب الحصول على الإقامة طويلة الأمد في الدولة من خلال خمسة أنواع من التأشيرات والأنظمة، هي الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل، الإقامة لمدة خمس سنوات من دون كفيل، وتأشيرة التقاعد لمدة خمس سنوات للمقيمين في الإمارات، وبرنامج الإقامة الذهبية «ازدهر في أبوظبي»، ومدة التأشيرة خمس أو 10 سنوات، وتأشيرة «تقاعد في دبي».



وذكرت حكومة الإمارات الذكية، عبر حسابها على «تويتر»، أن مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقاً لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو لخمس أو 10 سنوات، من غير الحاجة إلى كفيل.



وأشارت إلى أن وفقاً للتطورات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات و10 سنوات لفئات محددة ووفقاً لشروط معينة.



وأتاحت حكومة الإمارات إمكان الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل، للفئات الآتية: المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم، أصحاب المواهب ومن بينهم العلماء والمبدعون من أهل الثقافة والفن، والمخترعون، وأصحاب النخبة والمديريون التنفيذيون والأطباء وأصحاب الاختصاص.



كما أتاحت الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا، للمستثمرين في عقار، ورواد الأعمال، والمتفوقين من الطلبة. ويمتد نطاق التأشيرة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.



واعتمدت حكومة دولة الإمارات في 2018، نظاماً يسمح بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الـ55.



وبموجب النظام الجديد، يمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط الآتية: أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقلّ عن 20 ألف درهم شهرياً.



كما أطلقت حكومة أبوظبي برنامج «ازدهر في أبوظبي» لزيادة التوعية بتصاريح الإقامة الذهبية طويلة الأمد، وسبل الحصول على جنسية دولة الإمارات للأفراد الموهوبين من أصحاب الكفاءات والطلبة ورواد الأعمال والمستثمرين ضمن القطاعات الرئيسة في إمارة أبوظبي.



ويمكن البرنامج الموهوبين من أصحاب الكفاءات والباحثين والطلبة والأطباء والمختصين والمبدعين والرياضيين والمستثمرين في القطاعات الاقتصادية والعقارية والشركات الناشئة، من الحصول على الإقامة طويلة الأمد التي تمنحهم وعائلاتهم تأشيرات إقامة لمدة خمس أو 10 أعوام.



وحدد البرنامج الفئات المرشحة، وهي: المستثمرون، ورواد الأعمال، والطلبة من خريجي المدارس الثانوية وخريجي الجامعات، وذوو المواهب المتخصصة، ومنهم الأطباء والعلماء، والمبدعون (الثقافة والفنون)، والمبتكرون، والمديرون التنفيذيون، والتربويون (في المجالات ذات الأولوية)، والمحترفون في المجال الرياضي، وحاملو شهادة الدكتوراه، والمهندسون.



ولكل فئة ضمن برنامج الإقامة الذهبية «ازدهر في أبوظبي» مجموعة من الشروط الخاصة بها للحصول على تأشيرات مدتها خمس أو 10 سنوات، وتشمل التأشيرة الزوج والزوجة والأولاد. كما تشمل الحصول على تأشيرة عمال الخدمة المساعدة وفقا للوائح ذات الصلة.



ويتيح برنامج تأشيرة «تقاعد في دبي»، الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وهي تستهدف المتقاعدين الذين لا تقلّ أعمارهم عن 55 سنة، الذين يستوفون أحد الخيارات المالية الآتية: وجود دخل شهري بقيمة 20 ألف درهم، كراتب تقاعدي أو من مكان العمل السابق، وجود مدخرات بقيمة مليون درهم في وديعة ثابتة لمدة ثلاث سنوات، الاستثمار في عقار غير مرهون بقيمة مليوني درهم، أو وديعة ثابتة لا تقلّ عن مليوني درهم لمدة ثلاث سنوات وعقار غير مرهون.

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