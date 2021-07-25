المصدر: الإمارات اليوم

التزام

لاحظ قراء أن مرتادين لمراكز التسوق في الدولة بدأوا، أخيراً، يتراخون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، مشيرين على نحو خاص إلى عدم ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، إلى جانب تجاهل مبدأ التباعد الجسدي، ودعوا إلى تكثيف الرقابة وتفعيل العقوبات بحق المخالفين.

صيانة

قال قارئ إنه رصد تفاوتاً كبيراً في السعر المطلوب لإصلاح خلل في مركبته، بين عدد من ورش الصيانة بالمنطقة الصناعية في الشارقة، الأمر الذي أوقعه في حيرة تجاه موضوع الجودة، ودعا الجهات المعنية إلى تصنيف الورش، بحيث يتمكن الزبائن من التحقق من جودة عملها قبل اتخاذ القرار المناسب.

تنزيلات

طرح العديد من المتاجر في المراكز التجارية، خلال الأيام الماضية، خصومات حقيقية لافتة على سلعها، ما شجّع العديد من الزبائن على الشراء، خصوصاً أنها تزامنت مع موسم الأعياد والإجازات.

غرامات

طالب قراء، شركات إدارة العقارات ومُلاك المباني السكنية بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها من دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم وهي مصلحة للطرفين.

انتظار

قال قراء إنهم يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة قبل الرد على اتصالاتهم مع مراكز خدمة التواصل التي تتبع الشركات الكبيرة، لافتين إلى أن بعض الطلبات لا يمكن حلها إلا من خلال التواصل المباشر، مطالبين بالمرونة في إتاحة جميع الخدمات إلكترونياً أو تفعيل خدمات الشكاوى على أن يتم الرد عليها خلال وقت قصير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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