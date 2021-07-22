15099 أضحية في يومي العيد بدبي

المصدر: أمين الجمال- دبي

أفادت بلدية دبي بأن اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، شهدا ذبح 15 ألفاً و99 أضحيةً، ويشمل هذا العدد الأضاحي للأفراد وعن طريق التطبيق الذكي وبواسطة الجمعيات الخيرية والملاحم.

من جانبه، تفقد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، مقاصب دبي، بهدف التأكد من جودة تقديم خدماتها للجمهور بكل كفاءة وفاعلية، ومنها الاطلاع على نقاط تقديم الخدمة في المقاصب ومرافقها وآليات العمل، لضمان تقديمها للخدمات بكل سلاسة ومرونة، بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم تقديمها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك تجسيداً لاهتمام الدائرة بمختلف فئات المجتمع.

وبدأت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما تتوفر خدمة التوصيل للمنازل.

وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب ثمانية تطبيقات، كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وجمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى بنك الامارات للطعام.

وتحرص مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي على بذل الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي التزام المقاصب في الإمارة بمختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول.

وأطلقت مقاصب دبي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع ومختلف الفئات من الشركاء وتجار المواشي والملاحم وموزعي اللحوم على استخدام التطبيقات الذكية، بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها، بالإضافة إلى توفير أماكن مجهزة بشكل مثالي لتجهيز اللحوم بعد إجراء الفحص البيطري وذبح المواشي والكشف البيطري النهائي تمهيداً لتوصيلها إلى منازل المتعاملين، دون الحاجة لحضورهم الشخصي إلى المقاصب، الأمر الذي يسهم في تقليل عدد زوار مراكز الخدمة وتعزيز مكانة إمارة دبي في مجال الخدمات الذكية، إلى جانب المساهمة في الأهداف البيئية المتعلقة بتقليل الازدحام المروري مما يقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون (البصمة الكربونية)، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة القصاب المتجول وتعزيز معايير المحافظة على الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع.

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