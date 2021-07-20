حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

المصدر: الفجيرة-وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة .. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة .. داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية متمنيا سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والازدهار وللأمتين العربية والاسلامية العزة والتقدم.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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