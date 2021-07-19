المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن جهود الدولة في احتواء «كوفيد-19» مستمرة. وأضاف أن المنظومة الوطنية تتمتع ببنية تحتية قوية وصلبة، معتمدة على قدرات وكوادر بشرية مؤهلة، وتقنيات حديثة وعالية الكفاءة للتعامل مع الأزمة.

وأكد مجدداً أهمية التقيّد والالتزام بالبروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك، والاحتفال بأمان، مع مراعاة الإجراءات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع كافة.

وذكر أن بنود البروتوكول تتضمن الالتزام بمدة صلاة العيد والخطبة التي لا تتجاوز عن 15 دقيقة، مع تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد الصلاة، إضافة إلى أهمية إحضار جميع المصلين سجادة خاصة. وشدد على استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات النساء ومساجد الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود.

ونصح بأن يكون الاحتفال مقتصراً على أفراد العائلة والأقارب من الدرجة الأولى، مع أهمية الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تتعدى 48 ساعة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، خصوصاً عند الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع تجنب المصافحة والعناق، إضافة إلى الاعتماد على البدائل الإلكترونية لتبادل تهاني العيد وتوزيع العيدية.

وقال: «ننصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالذبح والتوزيع، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، وعدم تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران، كما يمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي».

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