    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك بلجيكا في ضحايا الفيضانات

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
    التاريخ:

     بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وذلك في ضحايا الفيضانات التي غمرت عددا من المدن البلجيكية جراء الأمطار الغزيرة.

    كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك فيليب.

    طباعة
    أعلى