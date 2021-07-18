مليونا درهم لدعم الصيادين في عجمان

المصدر: عجمان ■ وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مليوني درهم للصيادين المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مكرمة سموه في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، والاهتمام بالصيادين، والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل أمورهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد رئيس مكتب سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، أن المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في الإمارة.

وقال إن إدارة الجمعية بادرت باتخاذ إجراءات لدعم الصيادين، ومناقشة القضايا التي تعوق عملهم، للبحث في كيفية حلها، وتسهيل إجراءات ترخيص مزاولة مهنة الصيد للمحافظة على هذه المهنة المتوارثة.

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