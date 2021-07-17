3 تطبيقات لـ"ذبح الأضاحي" في أبوظبي .. والنحر في المنازل مخالفة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

اعتمدت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية العامة الخاصة بالأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يتوجّب إتمام خدمات التبرع بالأضاحي عن طريق المؤسسات الخيرية الموجودة داخل الدولة ، وذلك باستخدام ثلاثة تطبيقات مرخص لها من قبل دائرة البلديات والنقل، وهي "ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات"، مشدداً على ضرورة ذبح الأضحية في المسالخ التي تحددها السلطات المحلية والتي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقدم خدماتها للمتعاملين وهم في مركباتهم.

وبحسب الإجراءات الوقائية المعتمدة، سيتم التنسيق مع المنظمات الخيرية داخل الدولة بخصوص جمع قيمة الأضاحي والتبرعات الخاصة بها، على أن تتم إجراءات ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة داخل الدولة والتي تقدم خدماتها للمتعاملين من داخل المركبة.

وأكدت الإجراءات على منع التعامل مع العمالة المتجولة التي تعرض خدمة ذبح الأضاحي في المنازل ومخالفة كل من يتعامل معهم، وأخذ سبل الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران حتى لا تكون سببا في انتشار الفيروس.

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