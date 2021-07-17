حاكم رأس الخيمة يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة "نادي و شركة الإمارات "

المصدر: رأس الخيمة-وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي برئاسة يوسف عبد الله البطران وتسمية خالد حميد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة وتسمية وليد محمد عبد الكريم نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من خلف سالم بن عنبر، سعيد علي مصبح النعيمي ، عبد الله إبراهيم الطويل ، يوسف علي البلوشي، عارفة صالح الفلاحي ، جمال أحمد القرصي ، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة يوسف عبد الله البطران وتسمية عبد الله إبراهيم الطويل نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوية كلاً من ثاني سالم الشحي ، عارفة صالح الفلاحي ، خليل إبراهيم الطويل ، باسم عبد الله الشامسي ، منصور حسين إبراهيم.

كما تضمن القرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات للاستثمار برئاسة يوسف علي البلوشي وتسمية سعيد علي مصبح النعيمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من ناصر طحنون النقبي، عمر محمد خليفة السويدي ، شيخة علي غانم آل علي.

من جانبه ثمن يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي لمجلس إدارة نادي الإمارات بتشكيله الجديد، مؤكداً أن هذه الثقة تمنحنا الدافع والحافز لجعل النادي صرحا رياضيا يخدم طموحات وتطلعات الرياضيين وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة إيمانا من النهج الوطني وانطلاقا من الخطط الاستراتيجية التي سينتهجها النادي خلال المرحلة المقبلة .

وقال ان مجلس الإدارة سيعمل بمسار تحقيق النجاحات والانجازات بروح الفريق الواحد مع شركات كرة القدم والاستثمار لدعم مكانة النادي وتعزيز وجهته بين الأندية الرياضية المتقدمة مؤكدا ان النادي سيقوم بمواصلة عمله وتنفيذ مبادراته ومشاريعه التطويرية لكافة الألعاب على مستوى الإمارة .

كما أوضح ان مجلس إدارة النادي يتطلع لأن يكون أهلاً لهذه الثقة الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقه وان يعمل بالإيفاء بواجباته والتزاماته بما يواكب رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده متمنياً أن يسهم المجلس الجديد بهيكلته الجديدة بتحقيق نتائج ايجابية لجميع الفرق الرياضية في جميع المسابقات والألعاب، متمنياً أن يحققوا الإضافة والنجاح لمسيرة النادي .

من جهة أخرى أشار يوسف البطران إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد مع جميع الأعضاء، اليوم بمقر النادي لوضع الخطوط العريضة للعمل في النادي خلال المرحلة المقبلة.

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