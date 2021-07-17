11 محاضراً بأكاديمية سيف بن زايد يحصلون على شهادة المقيم المعتمد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حصل 11 محاضراً من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على شهادة المقيم المعتمد من هيئة المؤهلات البريطانية، ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتلبية لاحتياجات شرطة أبوظبي في تأهيل الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات العلمية المتخصصة عالمياً.

وأوضح مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اللواء ثاني بطي الشامسي، أن الأكاديمية بتحقيق هذا الإنجاز تؤكد حرصها واهتمامها بتحقيق الريادة والتميز في تقديم أفضل الممارسات الدولية التي تجسد تطلعات قيادتنا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم.

وأشار إلى أن شهادة المقيم تعد أحد أهم متطلبات الاعتماد المهني من مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية والمركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم، ما يكلل جهود الأكاديمية الحثيثة بالحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية لبرامجها المتخصصة بالعلوم الشرطية والأمنية.

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