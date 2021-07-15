حاكم الشارقة يطلق أحدث المشروعات السياحية في خورفكان

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استراحة السحب، أحدث المشروعات السياحية النوعية بمدينة خورفكان، والتي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأزاح سموه لدى وصوله الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي ليبدأ بعدها جولته صعوداً إلى مبنى الاستراحة من خلال الطريق الحديث الذي صمم ونفذ وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية وبانسيابية عالية تمكن كافة المركبات من الصعود والنزول بكل سلاسة ويسر.

ويبلغ طول الطريق الموصل إلى استراحة السُحب 6.5 كم، ويشتمل على حارتين للصعود وحارة للنزول، وتتراوح درجات الميول بالطريق ما بين 3% و9.7% مما يوفر أفضل درجات الأمان لمرتاديه.

وافتتح سموه بعد ذلك مبنى استراحة السحب، واطلع على ما يتضمنه من مرافق وخدمات للزوار، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" المهندس صلاح بن بطي المهيري حول المبنى الذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 2788 متر مربع، حيث يشتمل الطابق أرضي على مطعم ومقهى يسع لعدد 88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية، أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تسع لـ 62 شخصاً ومصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية.

وتجول سموه في أرجاء الاستراحة مطلعاً على الشرفات الداخلية والخارجية التي توفر اطلالات للمناظر الرائعة على مدينة خورفكان كاملة.

وتضم الاستراحة التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء حيث تم زراعة 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة بالإضافة إلى توفير عدد 89 موقفاً للسيارات.

واختتم سموه جولته بتدشين المسار الجبلي الذي يصل بين استراحة السحب واستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات، ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية والمغامرات وممارسي الرياضة تجربة مميزة بين جبال خورفكان وتطل على مناظرها الخلابة.

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