المصدر: الامارات اليوم

أنا مواطنة (36 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ودورة في الحاسب الآلي، ودورة تدريبية في خدمة العملاء، ومشكلتي هي عدم العثور على وظيفة تعينني على مصروفات الحياة ومتطلباتها.

سبق أن قدمت طلبات توظيف في مؤسسات وجهات حكومية وخاصة عدة في الفجيرة، لكني لم أتلقَ رداً.

أرجو مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة أسرتي، فليس لدينا مصدر دخل إلا مساعدات الأهل والأقارب.

(ن.ع)

أنا مواطنة (32 عاماً) حاصلة على شهادة الصف الأول الإعدادي، وعملت لمدة عامين في مجال خدمة العملاء، لكني تركت العمل نتيجة ظروف خاصة مررت بها.

وحالياً أبحث عن عمل آخر، إلا أنني لم أوفق في الحصول على فرصة.

والمشكلة أن زوجي عاطل عن العمل، وليس لدينا مصدر دخل.

أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة زوجي.

(س.أ)

أنا مواطنة (37 عاماً) حاصلة على الشهادة الإعدادية ودورات مختلفة، وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، ونعاني ظروفاً معيشية صعبة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

أبحث عن وظيفة منذ ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواب دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، من دون جدوى.

أناشد المسؤولين مساعدتي في الحصول على وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساعدة أسرتي.

(م.م)

أنا مواطن (38 عاماً)، حاصل على شهادة الثانوية العامة، ودورات أخرى، وتكمن مشكلتي في عدم العثور على عمل.

قدّمت طلبات توظيف في جهات حكومية وخاصة عدة، ولكنني لم أتلقَ رداً، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمرّ بها.

أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي.

(ص.ع)

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