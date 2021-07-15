المصدر: الامارات اليوم

ضمان

قال متعاملون مع وكالة سيارات أميركية المنشأ في دبي والإمارات الشمالية، إن الوكالة توقفت عن إصدار طراز لسيارة اشتروها في نهاية عام 2018، ما قد يصعّب من إيجاد قطع غيار تلك السيارات بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مطالبين بتمديد الضمان المطروح على ذلك الطراز، أو إتاحة استبداله بطرز أخرى.

تحديث

طالب متعاملون مع بنوك محلية بتحديث أجهزة الصراف الآلي المخصصة لإيداع النقود، بما يتضمن قبول بطاقات الهوية التي تم تمديد عمليات استخدامها دون تغييرها بأخرى جديدة، وفق التعليمات الأخيرة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك عقب مواجهة صعوبات في استخدام تلك الأجهزة لإيداع مبالغ نقدية لسداد التزامات مختلفة، بسبب اشتراط وضع بطاقات هوية جديدة بالجهاز قبل الإيداع.

شارع

لاحظ مستخدمون لشارع الميناء في عجمان، أن الشارع بدا بحلة زاهية تكتسي باللون الأخضر، بعدما شهد عملية تنظيف وتشجير مساحات واسعة منه.

صرّاف

تساءل متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي عن سبب إزالة جهاز الصرّاف الآلي الخاص بالمصرف، من مكانه المعتاد في «لولو هايبرماركت» بعجمان.

تجاوز

اشتكى سكان في مدينة العين عدم التزام بعض السائقين بقوانين المرور الخاصة بالطرقات الداخلية للشعبيات، بطريقة تهدد سلامة مرتادي تلك الطرق، على الرغم من اللافتات الكبيرة التي تشير إلى الالتزام بخط السير وعدم التجاوز والسرعة المحددة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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