المصدر: الإمارات اليوم

أطفال

لاحظ سكان في العديد من المناطق، وجود تجمعات لأطفال يلعبون في الساحات المجاورة للمباني التي يسكنونها في ساعات المساء، من دون الالتزام بارتداء الكمامات، أو التباعد الجسدي، الأمر الذي قد يعرّضهم لخطر الإصابة بالفيروسات.

مستندات

طالب قرّاء بإلزام البنوك تعريب المستندات التي يوقع عليها الزبائن الراغبون في الحصول على تمويل شخصي، ولفتوا إلى أنهم يضطرون إلى التوقيع على أوراق باللغة الإنجليزية، ولا يعرفون محتوياتها بشكل دقيق، إلا من خلال الأحاديث المقتضبة من مندوبي تلك البنوك.

«تاكسي»

رصد قرّاء ممارسات متهورة من سائقي تاكسي، على رأسها التوقف المفاجئ لتحميل الركاب، ما ينتج عنه عرقلة حركة السير والمرور، مع احتمال وقوع حوادث، إلى جانب قيادة المركبات بطريقة متهورة، غير آبهين لمناشدات الركاب لهم خفص السرعة.

ازدحام

تشهد المراكز التجارية في دبي، هذه الفترة، ازدحاماً بالزبائن، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع، تزامناً مع التحضيرات لعيد الأضحى والاستعداد للسفر، وفق قرّاء دعوا إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فروع

أفاد قرّاء بأنهم بدؤوا يواجهون مشكلات مع البنوك، التي تغلق فروعها في العديد من المناطق، والاكتفاء بفروع تشهد اكتظاظاً بالمراجعين، داعين إلى إعادة فتح الفروع في المناطق الحيوية، أو التوسع في الخدمات الإلكترونية، بحيث تشمل معظم احتياجات الزبائن، إلى جانب تحسين خدمة الرد الآلي عبر «المساعد الافتراضي»، التي تواجه الكثير من التحديات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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