"قطرة دم" حملة تبرع بالدم بشرطة أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نظمت ادارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي مبادرة " قطرة دم " للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضي ودعم المستشفيات وذلك بالتنسيق مع خدمات بنك الدم -أبوظبي.

وتضمنت الحملة إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وتقديم النصح والإرشاد لهم عن الغذاء الصحي لتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت إدارة الخدمات الطبية أن المنتسبين تبرعوا بالدم وفق أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية لدعم جهود خدمات بنك الدم وتعزيز الوعي بأهمية هذا الجانب الإنساني لافتة إلى أن التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي ‏ويعتبر التبرع بالدم واجب وطني، يأخذ من وقتك دقائق قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.

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