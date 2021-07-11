المصدر: الإمارات اليوم

خدمة

قالت قارئة تتعامل مع مصرف إسلامي، إنها اتصلت بخط الطوارئ، بعد أن عجزت عن التواصل مع مركز خدمة العملاء، فطلب منها الموظف إدخال بياناتها للرد، ففعلت، إلا أنه تركها أكثر من 15 دقيقة على الهاتف حتى أغلقته، واضطرت إلى الذهاب للفرع لإنجاز معاملتها.

مساعدة

طالب قرّاء الشركات المزوّدة لخدمات الاتصالات في الدولة، بإلغاء خدمة المساعدة الافتراضية، إذ إنها لا تتمكن من حل مشكلاتهم، بجانب عدم فهمها لكثير من الطلبات، ما يهدر وقتهم وجهدهم بلا طائل.

رعاية

نوّه مرضى مصابون بـ«كورونا» في أبوظبي، بالرعاية والاهتمام الذي يوفره مستشفى المفرق، ما انعكس على وضعهم النفسي، وخفّف من قلقهم وتوترهم.

عمولة

اشتكى مستأجرون في أبوظبي طلب وكلاء بنايات، عمولات عند تأجير الوحدات السكنية، إذ يفترض أنهم يمثلون أصحاب البنايات، وليسوا وسطاء، متسائلين عن قانونية المبالغ التي يحصلون عليها من دون وجه حق!

سياحة

دعا مواطنون ومقيمون إلى تكثيف برامج الترويج السياحي الداخلي، تزامناً مع بدء إجازة الصيف، إذ أكدوا أهميتها لتشجيع الأفراد على قضائها داخل الدولة، وعدم السفر إلى الخارج، في ضوء استمرار خطر «كورونا» عالمياً.

مقبلات

اشتكى زبائن ارتفاع أسعار المقبلات والسلطات في بعض المطاعم، إذ تقارب في أسعارها الأطباق الرئيسة، الأمر الذي يضطر كثيرين إلى العزوف عنها، لتخفيض الفاتورة الإجمالية، مشيرين إلى أن هناك مبالغة في تقدير قيمتها، على الرغم من مكوناتها الرخيصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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