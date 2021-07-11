ترخيص المركبات الجديدة في وكالات السيارات بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، خدمة ترخيص وتسجيل المركبات الجديدة (للأفراد والشركات)، عن طريق وكالات السيارات بإمارة الشارقة.

وقال مدير الإدارة، المقدم خالد محمد الكي، إن الإدارة مَنحت وكالات السيارات بإمارة الشارقة صلاحية تسجيل المركبات للأفراد والمؤسسات من دون الرجوع إلى مراكز الخدمة.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات للربط الموحد للخدمات الإلكترونية، تشمل تأمين المركبات، ورهنها، والفحص الفني؛ ما يسهل من إنجاز المعاملة على وجه السرعة، والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص المركبات. وكانت إدارة ترخيص الآليات والسائقين عقدت ورش عمل تعريفية عدة لأصحاب الوكالات، بمقر الإدارة، تم من خلالها تعريفهم بالخدمات الجديدة، وتدريبهم على كيفية استخدام البرنامج، وصرف أرقام المركبات التلقائية على النظام، أو الأرقام المحجوزة للأشخاص، ومتطلبات الخدمة.

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