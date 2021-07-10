الطقس غائم جزئياً ومغبر خلال النهار

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح غد، وقد تتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مثيرة الغبار.

كما تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، 10-20 كم/‏س، تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الـ00:53، والجزر الأول عند الـ08:06، والجزر الثاني عند الـ18:20.

ويكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الـ10:41، والثاني عند الـ21:29، والجزر الأول عند الـ16:23، والجزر الثاني عند الـ04:22.

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