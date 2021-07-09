وظيفة «مدقق داخلي» للمواطنين في الشارقة براتب 25 ألف درهم

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة عن توافر فرصة طموحة للمواطنين للباحثين عن عمل (من الجنسين)، بمهنة «مدقق داخلي» في قطاع تكنولوجيا معلومات، وذلك في مؤسسة تعليمية مرموقة (شبه حكومية) بالشارقة، منوهة إلى أن الراتب يصل إلى 25 ألف درهم، مع مزايا أخرى، مثل التأمين الصحي، وبدل تذاكر السفر، والعلاوة السنوية.

وحددت المؤسسة ستة شروط يجب استيفاؤها من قبل الراغبين في التقدم للوظيفة، أولها أن يكون من مواطني الدولة، والثاني الحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو المالية أو المحاسبة، وكذلك الحصول على شهادة معتمدة في CISA أو CISM، ووجود خبرة عملية في المجال نفسه لا تقل عن أربع سنوات، والإلمام بمهارات اللغة الإنجليزية في الكتابة والمحادثة والقراءة، وأخيراً إنهاء متطلبات الخدمة الوطنية - للذكور.

ودعت الراغبين في التقدّم للوظائف إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني hrcareers@hr.sharjah.ae مع مراعاة شروط الشاغر.

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