المصدر: الإمارات اليوم

مسار

دعا مراجعون للمستشفيات الخاصة والحكومية إلى تخصيص مسار جانبي للمرضى الذين لديهم أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وذلك بعدما لاحظوا أن المرضى يجلسون معاً في صالات الانتظار، وبعضهم غير ملتزم بارتداء الكمامة.

مقبلات

اشتكى زبائن ارتفاع أسعار المقبلات و«السَلَطات» في بعض مطاعم أبوظبي، إذ تقارب أسعارها الأطباق الرئيسة، الأمر الذي يضطر كثيرين منهم إلى العزوف عنها، لتخفيض الفاتورة الإجمالية، مشيرين إلى أن هناك مبالغة في تقدير قيمتها على الرغم من مكوناتها الرخيصة.

سياحة

لاحظ مواطنون ومقيمون اختفاء برامج الترويج السياحي الداخلي، رغم بدء إجازة الصيف، إذ أكدوا أهمية تفعيلها من قبل الجهات المعنية، لتشجيع الأفراد على قضائها داخل الدولة، وعدم السفر إلى الخارج، في ضوء استمرار خطر «كورونا» عالمياً.

دراسة

اقترح ذوو طلبة مقيمون إنشاء جامعات محلية بأسعار دراسية مناسبة لذوي الدخل المحدود، تستوعب خريجي الثانوية العامة، بدلاً من توجههم إلى مؤسسات تعليمية خارجية، الأمر الذي يكون له عوائد اقتصادية كبيرة ويحافظ على استقرار الأسرة.

دراجات

شكا سائقو مركبات قيام بعض قائدي الدراجات الكهربائية بحركات بهلوانية على الطرق، بالسير عكس الاتجاه، وبين المركبات، إذ كاد بعضهم يتعرض لحوادث دهس، مطالبين بتخصيص أماكن لهذه الدراجات ووضع ضوابط مشددة لاستخدامها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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